黎智英認在《蘋果》發表沒有基礎指控　並草率作出錯誤陳述

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（25日）踏入第137日。黎智英繼續接受盤問。黎智英承認在《蘋果日報》發表沒有基礎的指控，包括反問「國安法不設追溯期，是大話連篇嗎？」；以及出於草率而作出錯誤陳述，即指警察不用證據，「只要全憑想像便可以拉人封艇」。

控方就着多篇黎智英在《蘋果》刊登的專欄文章發問。其中在2020年6月15日，黎智英發表文章〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，文中提到「國安法不僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營」。控方質疑黎的指控沒有基礎。黎智英說可以這樣說，謂這是他的預測，不幸地成真。法官聞言即厲聲要求黎回答問題，政治發言毫無用處，法庭不會給予任何比重。

黎另在文中提及，被起訴刑事恐嚇一案，當時他被禁止離港。黎寫到，「國安法還未來到，已有迹象威脅到法庭判決」。黎智英今稱，所謂的刑事案只是記者編造出來，這麼輕微的案他都不被允許離港，實在神奇。控方指，刑恐案跟國安法無關。黎稱，國安法即將到來，他的案件變成燙手山芋，無人敢「掂」。對於文中所說「國安法不設追溯期，是大話連篇嗎？」，黎智英今日承認，這句話沒有基礎，但否認散播恐懼，表示自己只是描畫一幅悲觀的圖像。

另外，2020年7月5日，黎智英在專欄中發表文章〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，提到「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」黎智英庭上強調，槍斃的說法是其他人告訴他，他沒有寫是國安法的條文。控方質疑他散播「假新聞」，不斷說謊，黎矢口否認。同月12日，黎發表〈從荒蕪到繁榮 再墜封建懸崖〉一文，寫到「鄭若驊說，警察有合理懷疑就可以拉人，即是說警察不用證據，只要全憑想像便可以拉人封艇」。黎智英今承認，上述說法有誤，坦承自己粗心大意及草率，沒有在寫文前查證事實。黎亦在文中指「國安法摧毀了香港的法治」。黎今解釋，國安法取代本地法律，因為當國安法跟本地法例有衝突時，國安法會優先，他否認散播恐懼。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022