工程審批時間長　議員斥政府為穩陣事事待集體決定不要得

過去工務工程被批評審批時間長、常常超支，立法會相關委員會今（24）日討論相關議題。當局指過去5年只有16個項目需要向財委會申請追加撥款，涉款約30億港元。有議員質疑官員為了「穩陣」，事事等待開會集體決定，批評是「不負責任」、「不要得」，認為政府應將責任交給專業人士，當局則回應說：「唔使管咪唔管囉。」

當局在立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會稱，過去5年有540個已結算的甲級工程項目，涉款逾千億港元，當中只有16個項目「因不可預見因素」需要向財委會申請追加撥款，涉款約30億港元。當局指近年有精簡審批流程，採取「督導者」思維，以減省工程成本。

議員邱達根指過去使用3成時間審批是太長，直指「啲地推到出嚟，已經世界變了樣」。他認為有興趣的企業或會在其他地方設廠，減低對香港的需求，影響創科及北都發展。他

建議在手續上簡化、縮短流程，將審批時間減至10至15%。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑回應指數碼化帶來契機，認為配合人工智能能做得更好。發展局副局長林智文重申，請向部門發通告要求採取「督導者」思維，擁抱新科技及勇於創新。他指有要求部分設立工作計劃和時間表，以及設立關鍵績效指標作評核。

另一議員陳恒鑌留意到「官員為了穩陣，凡事就要等陣」，指官員明明有能力自己作決定，但為了自己「穩陣」而留待開會集體決定，是「不負責任」、「不要得」。他說當局需要精簡審批時間，不能事事審批，認為政府角色應聚焦重大及原則性問題，將責任交給專業人士。

林智文回應說：「唔使管咪唔管囉。」他指當局通告列明，政府會審視部分事項是否能夠還業界監管，有要求部門向他匯報精簡程序的工作。他指現時有要求訂立監察時間線，假如工程太長時間未取得委員會意見，便要讓高級人士知道，同時會檢視減少審批層數。

議員林筱魯指過去不斷有內部或外部諮詢委員會出現，就流程是要諮詢他們，關注相關委員會是否需要存在。林智文表示，建造階段時的諮詢委員會不多；項目規劃、設計階段的諮詢委員會「都有佢嘅作用」，能幫助優化設計。

在駐地人員方面，委員會主席陸頌雄對於地盤設「新聞主任」感到「難以理解」，質疑「唔會日日都會發生意外㗎嘛」。劉俊傑回應稱，期望專業人士聚焦成本管理及安全質素等事項，而地盤也有其他公關、公眾聯絡等行政工作。