投資推廣署遭黑客入侵洩客戶資料　當局稱已啟動調查程序

對於投資推廣署部分電腦系統被惡意勒索軟件入侵的事件，創新科技及工業局局長孫東今日(24日)指政府相關部門已啟動調查程序，稍後會有適當公布。他又指事件反映網絡安全威脅無處不在，本港在「拼經濟搞發展」的同時，一定要統籌網絡安全，強調發展和安全同樣重要。

孫東今早到大埔創新園出席首個「新型工業加速計劃」項目起動儀式後表示，已指示創新科技署加快其他符合資格項目的審批工作，令新工廠能夠盡早在香港興建。他說，如果每年有10至20間新型工業工廠在港建立，將有利未來新型工業發展。

至於河套香港園區首3座大樓即將全部落成，他指今年會正式開始營運，另外5座大樓爭取在2027年起陸續完工，而園區正抓緊招商引資工作，首批簽署協定，將進駐園區的企業已有近30間。

投資推廣署昨公布在本月22日發現一宗資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵部分電腦系統，初步顯示受影響範圍包括內部客戶管理系統、內聯網、部分投資推廣署網站的運作（例如經網站聯絡投資推廣署、活動資訊等）。至於事件是否涉及個人資料外洩及其影響範圍，現仍在調查中。