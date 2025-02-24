積金局推新監管措施　披露基金投資策略　供計劃成員評估

隨着綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，愈來愈多基金經理在投資決策之中加入可持續投資的元素。積金局今日（24日）表示，即日起推出加強版的最新監管措施，已向受託人發出最新通函，要求受託人就以可持續投資為主題的相關基金加強披露投資策略等，讓計劃成員可以評估基金有關表現是否符合期望。積金局指新措施希望加強ESG基金的披露，進一步提升相關基金的透明度，以及協助他們因應個人狀況作出投資決定。

隨着綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，以綠色和可持續投資為主題的投資產品亦愈來愈多。就強積金而言，綠色債券及ESG基金亦愈來愈受計劃成員歡迎，截至今年1月底，積金局已經核准了42隻以可持續投資相關為主題的緊貼指數集體投資計劃，予強積金基金投資，而強積金對可持續投資的相關投資金額由2015年增加截至今年的366億港元，增幅達55倍。

積金局指，最新加強監管措施包括要求受託人須於其強積金計劃說明書披露ESG基金的ESG重點;受託人需要告知計劃成員，受託人透過甚麼機制或方法、量度及監察ESG基金是否達到有關ESG目的。相關受託人須於今年9月30日之前檢視目前披露的資料，並作出相應更新和修訂。積金局又指，計劃成員應考慮相關ESG基金是否符合自己的退休投資要求和取向。