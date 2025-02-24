新型工業首項目獲批　藥廠斥6億設10條智能生產線

雅各臣集團旗下正美藥品獲批「新型工業加速計劃」申請，為首個獲「新型工業評審委員會」，並於今日(24日)舉行起動儀式，將於大埔創新園設新廠房，正美藥品計劃以6億港元設立10條全新藥品智能製藥生產線，包括眼藥水無菌生產線、固體劑型生產線、以及口服液藥物生產線，預料於明年第4季試產，最快2030年收支平衡，而此口服液藥物生產線將會繼續與本地大學醫學院聯合開發用於治療白血病的專科藥物。

正美藥品亦將利用人工智能(AI)、實時數據分析和機械人技術，提高生產效率，確保產品品質。工程預期將於本年內開始，現預期第一條生產線可於2026年底試產及運作，其餘全部生產線預期於2028年底試產及運作。此項目的總預算金額約為6億港元，預計「加速計劃」資助金額約為2億港元。

香港科技園公司主席查毅超指，科技園公司致力推動創新製造，透過提供一流的基礎設施和配套服務．助企業達致成功，並將持續推動企業合作夥伴、投資者、研究人員和科技企業之間的合作 ，廣納高潛力的人才及企業，推動新型工業和新質生產力發展。