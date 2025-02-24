深圳人形機械人採訪市兩會　完成世界首例前空翻

廣東省深圳市政協七屆五次會議周一（24日）召開，七屆人大六次會議則於周二（25日）舉行。人形機械人首次以特約記者身份，周日（23日）來到會場參與報道，引起熱議。另外，有深圳公司研發的人形機械人完成全球首例人形機械人前空翻特技。

參加深圳市政協七屆五次會議的政協委員、嘉賓、列席人員周日陸續來到駐地報到，來自樂聚機器人公司旗下的「夸父」機械人在現場亮相，工作人員為它戴上深圳市政協七屆五次會議記者證。「夸父」一亮相就賺足眼球，吸引委員們紛紛上前與其交流互動。「夸父」是中國國內首款搭載了開源鴻蒙系統，可跳躍、可適應多地形行走的人形機械人，曾入選「2024年人形機械人10大創新產品」。

深圳市眾擎機器人科技有限公司周一發布消息，其研發的人形機械人成功完成了全球首個人形機械人前空翻特技，成為該公司在技術研發過程中一個重要突破。4個月前，眾擎機械人已邁出具里程碑意義的一步，成為首個採用優雅直膝步態的人形機械人，徹底終結人形機械人長期以來只能以彎腿屈膝小碎步行走的形態。