港府擬推膠樽紙包盒生產者責任制　議員憂回收目標僅10%太保守

膠樽、紙包飲品盒的回收率偏低，環境及生態局擬以「市場主導形式」引入飲品膠樽及紙包盒生產者責任計劃，飲品供應商料首階段需自行，或委託回收商回收30%膠樽及10%紙包盒，並向參與市民回贈一樽或一盒一毫。有議員擔心綠在區區與計劃的回收商「爭生意」，又質疑擬訂的回收目標太低；另有議員追問未達回收目標的罰則水平。

議員陳月明表示，現時綠在區區主導香港回收的角色，擔心計劃會令綠在區區與回收商「爭生意」，環境保護署副署長(減廢)鄭健表示，兩者不存直接競爭而相輔相成，尤其飲品供應商或回收商要向退還膠樽提供至少1毫，綠在區區提供的綠綠賞積分回贈在金額上少於1毫，前者的經濟誘因較強；回收商亦可在屋苑或綠在區區商討合作，包括在場地設置膠樽回收機等以達成回收目標。

對於紙包盒的回收目標僅10%「偏保守」，環境及生態局局長謝展寰回應指，紙包盒目前的回收率僅約1%，擬訂的目標比較上來已有10倍增加，又說由於飲料產品銷售渠道多而密集，初期建立回收點料比較複雜，相信擬訂水平對計劃有好處。

多個議員亦問到未能達到回收目標的罰則水平，擔心飲品供應商會打算交罰款了事而不落力推動回收，或「罰得太甘」會令影響飲品市場。謝展寰回應指，原則上罰款金額會多過收膠樽的費用，會視乎膠樽或紙包飲品盒數量差額，訂在高於回收費用10%至20%，生產商亦同意有關原則。

議員何俊賢問到推行計劃會引致多少回收成本，擔心飲品商會加價應對相關開支。署方指正與飲品商及回收商共同商討，期望得出商業上可接受的方案，又期望推行後出現規模效益，降低回收成本。

至於水貨進口本港的飲品，當局說進口商都要向環保署登記分發產品等資料，做法與一般飲品供應商無異，但是市民經非本港的平台所網購的飲品則不受規管。而小型飲品商若分發產品量不多，雖然仍需承擔回收責任，但可免卻部分行政程序，例如毋須遞交計劃書及審計報告等。

香港太古可口可樂另表示，原則上與政府制定的生產者責任計劃立場一致，將繼續與政府機構、業界夥伴等探索以市場主導為模式、且具成本效益的機制，確保所有持份者公平地參與減少飲品廢物的回收。