近6成煙民第一支煙為原味煙　女性較高比例由加味煙開始

港府早前提出控煙辣招，禁止加味煙及加味水煙，以降低煙草產品對年輕人及女性的吸引力。不過，立法會最新一期的《數據透視》引述2023年進行的一項最新調查顯示，59%吸煙人士是從吸食非加味煙開始其吸煙習慣，只有3.9%吸煙者第一次吸煙時是吸食水果薄荷味香煙，吸食薄荷味香煙的則有32.1%。而按性別分析，女性吸煙者有較高比例是從吸食加味煙開始，薄荷味及水果薄荷味香煙分別有45.3%及7.6%，男性吸煙者則有63.1%人是由吸食原味煙開始。

《數據透視》續指，15歲或以上人口中每日吸煙的比例，從1983年的19.9%下降一半至2023年的歷史新低9.4%，與新加坡及新西蘭等全球控煙領先地區的水平大致相若，但儘管吸煙率呈下降趨勢，在2023年仍有約577,000名本地居民習慣每日吸食傳統香煙，每日平均吸食12支。如按年齡組別分析，40歲或以上每日吸煙人士的比例，在2015年至2023年間由68%上升至77%，顯示吸煙人口呈老齡化趨勢，而40歲以下人士的吸煙率卻下降10個百分點至23%，反映控煙措施在防止年輕人染上吸煙習慣方面，較高年齡組別更見成效。

而為勸阻市民吸煙，政府一再增加煙草稅率，在近年的財政預算案中，分別在2023年2月加徵31.5%及2024年2月加徵31.9%，這是自2014年後的首次重大稅率調整，現時一包主要品牌香煙的零售價約為100港元，當中煙草稅約佔65%。另外，政府目前設有戒煙熱線，免費提供輔導及轉介戒煙服務，但雖然82%現有吸煙人士知悉這些資源，但在2023年只有43%曾使用有關服務，未曾使用的人當中90%表示無意嘗試這些服務。

當局在2023年就有關在禁煙區吸煙的投訴進行了約28,000次巡查，為近10年間的最低數字，反映當局轉向採取更具針對性的執法行動，例如延長巡查時間、採取便裝執法，以及加強針對提供水煙予顧客使用的場所的執法行動。2023年，當局發出定額罰款通知書及傳票的執法行動超過1萬宗，為10年內最高數字。展望未來，政府建議禁止在排隊輪候公共交通工具時吸煙及將違例吸煙罰款提高1倍至3,000港元。當局預計將於2025年第二季向立法會提交相關法例修訂。