HKSOS救140人　政府研郊野公園貼二維碼供下載

立法會發展智慧城市事宜小組委員會今（24）日討論創新科技於防治災害及拯救生命的應用，當局指登山搜救應用程式過去成功拯救140人，有議員建議當局加強宣傳，例如在行山徑提供下載二維碼，亦有議員關注能否進一步使用無人機預測山泥傾瀉。

議員陳振英關注現時很多市民不認識HKSOS搜救程式，建議當局在行山徑張貼二維碼，讓行山人士下載。執法部門指有5萬人曾使用該應用程式，成功拯救超過60個案、140人，又指今年初有和漁農自然護理署磋商，在郊野公園透過金屬板張貼二維碼，讓市民下載應用程式， 為繼續研究技術性問題，又指漁護署亦有相關應用程式，會研究聯合使用。

針對使用科技應對山泥傾瀉，議員周浩鼎指部分斜坡屬私人地方，處理上或出現持份者爭拗，建議使用無人機時可以科學方式，讓相關人士明白風險。土木工程拓展署土力工程處副處長(港島)岑家華指出，不能只利用無人機預測山泥傾瀉，現時主要用作時候處理及修復的掃描工作。他指牽涉人造斜坡的山泥傾瀉主要涉及維修不當，而政府斜坡則能用無人機技術檢測高危斜坡是否有擠塞情況。

議員林筱魯認為現時部門有「各自修行，秘笈不出武當」的情況，外界不知道政府的工作，部門至今亦不一定互相知道。他指通過中央點公布技術，其他部門或有其他用途，期望未來能統籌相關工作。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，只要能促進部門應用科技，並會積極考慮，政府願意思考如何做得更好。

委員會主席葛珮帆指現時當局有Common Operational Picture，每當本港有極端天氣便會相關運作，讓市民快速回覆日常生活，又指Common Operational Picture 做得非常好，應提升為全政府緊急應變系統，由相關部門領導，能進一步惠及民生和發展。她表示，曾向后級官員匯報Common Operational Picture是香港有、國家未有，其餘國家也有Common Operational Picture就能聯防聯控災害，建議本港應設立contact point讓企業接觸政府部門或人員，再經部門聯絡機構。她指有機構未能查找聯絡方式，繼而向

議員求助，但議員「不是幫他們找生意」。

張曼莉回應稱，現時政府有「智慧政府創新實驗室」，曾成功為部門介紹科技，又期望引進企業後，吸引投資並給予他們市場應用拓展，讓企業以香港作示範，拓展全球市場。