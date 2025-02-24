第二期簡約公屋今起接受申請　暫錄850份申請表

第二期簡約公屋今日(23日)起接受申請。有多名市民昨日到位於樂富的房委會客務中心櫃枱查詢及遞交申請表，多名申請者均表示輪候公屋已有多年，希望能申請到啟德項目，更坦言啟德校網較好，希助子女升中。截至傍晚6時，當局共收到850份申請表，反應非常踴躍。有組織亦趁今日向政府請願，並促請政府即時接受輪候公屋滿3年的非長者單身申請簡約公屋、徹底改革配額計分制、現金津貼涵蓋非長者單身等。

第二期簡約公屋合共可提供約5,060個單位，包括啟德世運道、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路共4個項目，預計於今年第4季起陸續入伙，租金由860港元至3,270港元不等。

有今早到樂富房委會客務中心的申請者表示，申請公屋至今近7年仍未獲派，現時與女兒一同住在觀塘劏房，租金約為每月5,000港元，她在近日收到簡約公屋的申請資料，認為女兒即將升中，啟德校網較好，希望可以獲派至啟德簡約公屋。

而香港社區組織協會今日表示，政府雖日前公布喜訊，指公屋輪候時間縮短至5.3年，惟此時間並未包括近9萬的非長者單身申請人，而第二期簡約公屋亦繼續將非長者單身拒諸門外。協會促請政府將非長者單身納入提速提量的房屋縮短輪候目標，繼續大力開發土地，並即時接受輪候公屋滿3年的非長者單身申請簡約公屋、徹底改革配額計分制、現金津貼涵蓋非長者單身等。