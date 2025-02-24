小天瑜變植物人父親追究刑責　獲通知不展開刑事調查

罹患橫紋肌肉瘤的「小天瑜」周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術，惟不幸遇上醫療事故成「植物人」，並於2024年3月10日不幸離世。天瑜的父親認為事件涉刑事責任，於2023年10月向執法部門報案，希望調查關於瑪麗醫院醫務人員涉嫌篡改天瑜醫療事故裏的麻醉科即場手術紀錄。據天瑜父親今日(24日)於社交平台上指，事隔一年多後執法部門回覆稱已完成調查，並在徵詢律政司意見後，不會就此案展開刑事檢控程序。天瑜父親直言「萬分失望」，並表明不會放棄為天瑜「伸冤」。

天瑜醫療事故關注組的Facebook專頁，於今日貼文並附上本報於2023年10月20日獨家頭版報道有關小天瑜成植物人的刑事追查之進展的剪報，以及執法部門於今年1月就刑事調查的書面回覆。而天瑜父親則於貼文表示，於今年1月份收到執法部門的回覆指，決定不會展開刑事檢控程序。

小天瑜於2020年5月在瑪麗醫院接受惡性橫紋肌肉瘤切除手術，但期間出現意外，心跳一度停頓、腹部積水，並有大量出血，由於天瑜在手術期間長時間缺氧、心跳停頓52分鐘，導致腦部嚴重受損、手術後一度處於昏迷狀態，並成為植物人。天瑜父親事後曾向醫管局提民事索償，並爭取局方交代更多細節，直至2023年10月達成和解協議，但仍繼續追究刑事責任。天瑜父親為女兒奔波期間又確診「惡性肌肉腫瘤」，不過仍積極勇敢面對逆境，所幸入院接受治療後手術順利。但好景不常，小天瑜最終在去年3月10日離開人世。