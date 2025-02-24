被免職近3個月　疑現盜名網上帳戶　楊潤雄籲小心

在去年12月初被免去文化體育及旅遊局局長職務的楊潤雄，分別在元旦日及農曆年初一在社交平台貼文，寫上祝福的句語，離職距今近3個月，他懷疑出現盜名的虛假fb帳戶，冒名聯絡其網友，呼籲網友小心勿受騙。

楊潤雄今日(24日)在社交平台貼文，指：「最近發現有人以Kevin Yeung(楊潤雄英文」為賬户名稱，轉載我的貼文，並PM聯絡我的朋友圈，他呼籲各位小心留意，強調他不會主動以fb帳戶PM 大家，而他亦只有這個fb賬户。

離開熱廚房後，楊潤雄間中在社交平貼文，例如在大年初一便上載一張照片，照片中是兩個寫上大吉大利的利是封，留言「蛇年如意吉祥！事事順利！身體健康！」

而在元日當日就留言「新一年，新開始。Happy New Year!」並上載了灣仔會展中心維港兩岸的照片，雖是天朗氣清，陽光照射着會展，天空亦可見到藍天白雲，但部分亦夾雜薄薄的烏雲。

去年12月初被免職，在政府宣布新任命的記者會開展數分鐘後，他在社交平台發布貼文，留言「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」