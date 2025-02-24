潛在輟學青年60%屬15歲以下　有組織辦活動助重投學校社會

青年輟學有多種成因，應盡力協助他們重投社會或校園，而非單方面譴責。有青年組織今日(24日)發表有關輟學及高危輟學青年研究報告，推算潛在輟學青年人數佔整體約3.15%，當中有約60%處於15歲以下。而為協助輟學青少年，該組織舉辦「酷學青年計劃」，為輟學青年提供支援，在過去4年間已幫助431名參加者，約有75%高危輟學青年之後選擇繼續升學或投身職場。

青年組織協青社指出，全球輟學現象造成高達16兆美元的經濟損失或社會成本，輟學或技能不足的群體相較而言，可能會直接或間接增加社會成本，包括福利支出、公共開支和稅收減少等多方面影響。協青社引用服務數據推算潛在輟學青年人數，估計佔整體約3.15%，當中有約60%處於15歲以下，佔整體約1.89%。

協青社會長黃紹基表示，推行「酷學青年計劃」，是為輟學及高危輟學青年提供服務。而「酷學青年計劃」以興趣為本及個人化作為方針，在過去4年間幫助了431名計劃參加者，包括輟學、缺課、就學不穩定的學童。

黃續指，所有參加者完成計劃後一致提升了自我效能感，尤其約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展；而延續跟進亦有效使處於雙待狀態的高危輟學青年重新投入社會，雙待青年、即既非就業也非在學的青年人，由計劃完成後的32.2%，下降至計劃完成後一年的13.73%。協青社建議，應為輟學青年提供更多興趣為本、配合他們特性的支援服務，並就15歲以下輟學青年提供更多發展選擇。