東莞院校門外私設上百石躉　阻流動小販擺賣

廣東省東莞市一間院校外的行人路近日出現密密麻麻的石躉陣，當地城管部門表示，相關石躉是校方為阻止流動小販擺賣而私自設置，已要求學校移除。內媒周一（24日）報道，現場石躉陸續被清理，有自稱校方人員表示將把石躉全部移走。

位於東莞市厚街鎮教育園區的廣東酒店管理職業技術學院東門左側行人路，近日被人放置大量石躉，估計上百個，對行人和單車造成一定影響。有該校學生表示，石躉可能是校方為了整治學校周邊流動飲食小販所設。區內有多所院校及中學，每逢晚上便吸引大量流動小販在行人路擺賣，向學生售賣飲料和消夜。厚街城管執法分局曾在學校周邊部分路段劃定臨時擺賣區，確保學院大門出口留有足夠通道，但部分檔販趁夜間擅自到指定區域外擺賣。

厚街城管執法分局相關負責人表示，上周四（20日）已派員到現場調查了解。經核實，相關石躉為廣東酒店管理職業技術學院私自設置，當日已要求學校移除石躉，確保道路暢通，還路於民。當局又表示，已聯合厚街鎮資產公司在周邊選定一塊空地，規劃為臨時集中擺賣點，滿足大學生和檔販的消費和經營需求，目前已確定選址，待相關基礎設施配套完善及經營模式確定後，將對外開放使用。