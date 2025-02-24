黃斑病變年輕化　齊睇自己有冇早期病徵

年紀大、機器壞，不少長者受老年黃斑病變之苦，令視力快速惡化，嚴重影響日常生活。香港眼科視光師學會會長陳文彬向《東呼即應》表示，黃斑點是視網膜一個最重要的結構，而年紀愈大面對黃斑點退化的風險愈高。他建議長者應定期約一至兩年作一次詳細眼睛檢查。註冊中醫師莊菁穎則推薦食療上可以採用茶飲作滋補，例如桑葚、覆盆子及南棗茶等；亦可以按摩穴位，促進眼部血液循環。

根據世界衞生組織資料顯示，全球有至少22億人遠、近視力受損，其中(2020年統計)有800萬人是因為老年黃斑病變。陳文彬解釋指，黃斑點是視網膜一個最重要的結構，光線經過眼睛後，會聚焦在一個位置，即是黃斑點。

他又指視網膜內的細胞不停工作，不停會有新陳代謝物產生，如果年紀大或者某種原因未能排走新陳代謝物，導致它積聚在黃斑點時，代謝物就會影響黃斑點，即稱作乾性黃斑點退化；若積聚過多的話，黃斑點就會愈來愈差，慢慢有機會演變成濕性黃斑點退化，濕性的意思是出現滲漏、血管增生，甚至出血的情況，如果濕性黃斑點退化不處理的話，嚴重的話可以導致失明。

陳文彬表示，年紀愈大黃斑點退化風險愈高，但也有其他因素會令病症更容易出現，包括吸煙、「三高」；外在因素例如紫外光，如果經常在陽光底下活動又未有做足紫外光保護，有機會加速黃斑點退化。對視覺敏感人士也有機會看到影像扭曲。

一般而言，最基本的黃斑點篩查，就是利用網格圖案，而阿姆斯勒方格表做法很簡單，閉上一隻眼睛，在30厘米距離下看着中間點，感受橫線直線有沒有扭曲。另要留意進行測試時，因需望向近距離，故一般出現黃斑點病變多是長者，必須戴上老花度數適合的眼鏡結果才會相對準確。

而要預防納黃斑點退化，陳文彬建議長者外出時，無論是否有猛烈陽光，都要佩戴太陽眼鏡；並建議應定期約一至兩年作詳細檢查，部分情況可能需要較密集的驗眼，例如視網膜太薄的深近視人士屬高風險，有機會要在一年內或更短時間驗眼。

莊菁穎則表示，中醫角度來說不同部位對應不同的臟腑，由於黃斑區其實在視網膜中間，即屬於水輪，與腎相關，一般來說認為肝腎不足、氣血不足時，會導致精血未能上注頭目，中醫上會分為食療以及穴位按摩作預防。

莊稱肝腎不足的病人會以滋補肝腎為主，例如杞菊地黃丸、六味地黃丸等可以滋補肝腎，食療上有茶飲推薦，包括桑葚、覆盆子、黃精及南棗茶等，每日飲用一次；亦可以按摩穴位，促進眼部血液循環，例如睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、太陽及四白等穴位，順着眼球按摩，放鬆眼球；湯療上可以使用珍珠肉此滋補肝腎的藥材，適合老人及小朋友飲用。