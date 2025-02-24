科企負責人墮高額兼職陷阱　向境外機構洩密

國家安全部周一（24日）發文揭露，科企相關負責人墮入「高額兼職」陷阱，向境外機構透露企業核心涉密資訊。發文提醒，與境外機構打交道要時刻保持警惕，在合理合法的前提下開展交往活動，切勿越過法律紅線。

2016年，某重要科技企業海外市場負責人王某某出差期間，遭某境外機構通過電話諮詢了該科企的有關情況，獲支付1,000元人民幣（約1,090港元）報酬。此後，王某某將此作為賺取外快的特殊渠道，隨着他透露內容的敏感性和稀缺性，報酬也水漲船高。他還教唆同事和親屬提供該科技行業內部敏感情況甚至涉密資訊。

2020至2022年期間，王某某頻繁跳槽多家該科技領域龍頭企業，通過主動與業內人員交流互動、參加行業內部閉門會議，搜集大量任職企業以及其他相關企業的涉密資料、核心技術資訊，拓展廣泛的人脈關係。上述期間，王某某累計接受各類諮詢高達600多次，從中獲利200多萬元（約217萬港元）。國家安全機關經縝密偵查，掌握王某某向境外機構透露內地重點科技企業核心涉密資訊的確鑿證據，並會同有關部門開展聯合執法，消除了威脅隱患，並對王某某等涉案人員依法處理。