大角咀寵物公園疑遭投鼠藥毒狗　七旬翁涉虐畜被捕

執法部門在本月1日至23日多次接獲康文署職員報案，指懷疑有人在大角咀聚魚道寵物共享公園內放置老鼠藥餌。警員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日(23日)晚上在旺角區拘捕一名姓黃(72歲)本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人士已獲准保釋候查，須於3月下旬報到。

東網早前報道，有市民在上述公園發現疑似藥物的藍色顆粒，驟看與老鼠藥極為相似。康文署於1月30日收到市民反映，隨即通知外判承辦商護衞員到場查看，確定藥物顆粒並非由康文署放置，遂於翌日(1月31日)早上在公園進行大清洗。不過，該公園在2月1日又再有同類藥物出現，署方外判清潔工人即時進行清理及報案；警員翻看「天眼」片段後，當時已發現有人將一些不知名物體撒在花圃內。

至昨日(2月23日)下午近5時，執法部門再收到市民舉報相同情況，於是派員到公園了解，並在櫈底、花槽等地方進行搜查，結果再次檢獲逾百粒藍色顆粒。有在公園放狗逾1年的市民指，今年農曆新年後已多次見到該些藍色顆粒，前日(22日)及昨日(23日)亦有發現顆粒蹤影，所以他散步時不敢放繩讓狗隻自由活動，並會密切注意狗隻動向，以免牠們誤食毒藥。