啟德體育園聯乘國泰合作啟動禮　前七欖成員讚設施世界級冀園內比賽

啟德體育園即將於下周六(3月1日)開幕，各方都為體育園正式運作而最後衝刺。啟德體育園聯乘國泰合作的啟動禮及亮燈儀式，今日(2月24日)於啟德體育園運動健康中心舉行。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰以港為家，由1946年開始，國泰航空在啟德升降過無數的航班，都接載了很多客人往返香港，「所以其實啟德唔單止係國泰，都係香港集體回憶」，今天國泰成為了啟德體育園的獨家旅遊合作夥伴，正是見證了國泰由小小航空公司，發展到今天成為一個知名國際專屬旅遊品牌。

劉凱詩指，下月啟德體育園將舉行國際七人欖球賽，國泰作為其中一個主要的贊助商，相信在未來數個星期，將會帶很多遊客來到香港，在這個設備一流的設施內，令旅客享受賽事，未來希望透過啟德體育園舉辦不同文化體育活動，為香港帶來更多的活力和啟發。

她亦稱國泰集團的航點數目將會突破100個，作為香港最大的航空集團，國泰會繼續盡好本分，將香港連接到世界各地，繼續打造香港成為一個全球領先的國際航空樞紐，將更多的旅客和其他活動帶到香港，推動香港的經濟。

啟德體育園行政總裁莊澤基則表示，體育園內設有舊機場的紀念區，其跑道和航站樓按1:50的比例重現，還有一個酒吧，這是亞洲最大的酒吧之一，令我們能夠再次利用這些元素，講述機場的故事和歷史。

有前七欖港隊成員表示，啟德體育園有高質素的草皮、20間更衣室和可容納到50,000人，大讚設施屬世界級，故十分期待進入啟德體育園比賽，因為還未有機會進入園內「掂下草」，很想感受場內比賽氣氛。他亦相信體育園絕對可吸引不同國際隊伍來到體育園比賽。