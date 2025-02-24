病人未患癌遭割膽囊化療　獲賠59萬人民幣

湖南省長沙瀏陽市的張先生10年前到中南大學湘雅二醫院檢查，雖然未患癌，仍遭割膽囊和進行化療，負責醫生正是有黑心名醫之稱的劉翔峰。張先生向醫院提起民事訴訟，法院近日裁定醫院應為該院醫生的診療過錯擔責，賠償張先生全部損失連同精神損害撫慰金，共59萬元（人民幣，下同，約64萬港元）。

內媒周日（23日）引述案件判決書內容指，張先生2014年因體檢發現「肝佔位（即肝臟內發現異常腫塊）7天」，到中南大學湘雅二醫院檢查。醫生懷疑是肝癌，但隨後手術探查確認只是患血管瘤，未見惡性腫瘤。醫生卻仍對張先生進行抗腫瘤治療，在他腹部埋置化療泵，並切除膽囊。他又遵照劉翔峰醫囑接受了3次化療，一年多後切除部分肝臟，取出化療泵，後被鑑定為9級傷殘。

劉翔峰2022年8月在醫療過程中嚴重違法被查後，張先生意識到自己在湘雅二醫院的診治可能存在問題，遂於長沙市芙蓉區法院申請鑑定。張先生這宗民事索賠案於上月下判，現已生效，目前湘雅二醫院已賠償到位。劉翔峰去年10月因故意傷害、受賄、非國家工作人員受賄、職務侵佔等罪，數罪併罰，被長沙市中級人民法院一審判處有期徒刑17年，罰款42萬元（約45.6萬港元）。