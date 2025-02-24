張家界導遊埋怨團友不消費　文旅局立案調查

網上近日傳出湖南張家界一名旅行團男導遊，在旅遊巴上埋怨遊客不消費，但團友指對方曾清楚表示沒有強制消費。張家界市武陵源區文化旅遊和商務局周日（23日）通報，導遊發表不當言論的情況屬實，已正式啟動立案調查程序，擬對涉事旅行社和導遊依法嚴肅處理。

網傳影片顯示，導遊對車上團友抱怨：「別的團這個地方（消費）3萬多元（人民幣，下同，約3.22萬港元），我們（旅行團）兩個地方加起來沒有1,000多元（約1,070港元）錢。」導游又訴苦，他年紀也不大，做這份工作肯定想賺錢，「不然這個下雨天我待在家裏多舒服」。但影片發布者指出，導遊曾稱沒強制消費，結果在購物店待了4小時，幾千元的玉石大家沒買，導遊便認為大家給丟他面子，稱其當天白打工，然後又帶大家去購物店，不買就說遊客「薅羊毛」、「鐵公雞」（貪小便宜、一毛不拔）。

影片發布的定位為張家界武陵源景區，片中出現的商店位於魅力湘西國際文化廣場景區內。武陵源區文化旅遊和商務局通報，該旅遊團由湖北荊州高速公路服務區門市部委託張家界尊躍國際旅行社有限公司接待，導遊陳某因遊客購物少在車上發表不當言論。當局強調，堅決懲治虛假宣傳、強迫購物等違法違規行為，切實維護遊客合法權益。