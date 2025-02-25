被拒結婚內褲塗劇毒殺「算命先生」　情人判囚14年

四川省南充市順慶區一名已婚「算命先生」因沒兌現與情人結婚的承諾，讓她多次流產，再次懷孕後仍不願負責，女方遂將混有劇毒的止咳糖漿和塗有劇毒的內褲交給男方，男方最終中毒身亡。女方被判處有期徒刑14年，近日二審遭駁回上訴，維持原判。

曾從事算命卜卦迷信活動的男受害人周某（化名），2011年為當時20多歲的敬某的患癌母親「化解災難」，趁機帶敬某前往峨眉山並發生不正當關係，雖然敬某母親最終病逝，但二人仍發展成為情人關係，但敬某多次要求周某結婚不果。敬某認為周某毀了其原有生活，遂產生報復心理，後來在約見面時，將混有劇毒農藥百草枯的止咳糖漿、塗有百草枯的4條內褲及一包香煙交給對方。

周某回家喝了止咳糖漿後喉嚨出現刺痛，穿了敬某所送的內褲後，身體也出現潰爛，2017年5月在快滿60歲時病重住院，最終不治。南充市順慶區人民法院負責一審，去年9月以犯故意殺人罪，判處敬某有期徒刑14年。敬某其後上訴，辯護律師指出其心理逐漸扭曲以致毒害周某，很大一部分原因是周某自身過錯所致。南充市中級人民法院二審認為，該辯護意見原審法院在對敬某量刑時已予以考量。