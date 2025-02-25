受賄逾11億人民幣　華融國際前總經理白天輝二審維持死刑

天津市高級人民法院周一（24日）對中國華融國際控股有限公司前總經理白天輝受賄上訴案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑判決，並依法報請最高人民法院核准。

天津市第二中級人民法院去年5月28日一審宣判白天輝受賄案，指他利用職務便利為相關單位在項目收購、企業融資等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合11.08億餘元（人民幣，下同，約11.8億港元），以受賄罪判處他死刑。雖然他有揭發他人重大犯罪行為等立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。其上司、有「金融第一貪」之稱的中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民涉貪17.88億餘元（約19.2億港元），亦被判死刑，已於2021年伏法。

另外，江蘇省南通市中級人民法院同日一審公開宣判四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧受賄、非法持有槍枝、彈藥案，以受賄罪判處他有期徒刑15年，並處罰金400萬元（約429萬港元），以非法持有槍枝、彈藥罪判處有期徒刑2年，決定執行有期徒刑16年並罰款；對追繳在案的受賄犯罪所得財物及孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。