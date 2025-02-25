中國駐聯合國代表稱　中方支持一切致力烏和平的努力

中國常駐聯合國代表傅聰周一（24日）在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議上表示，中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識，期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。

傅聰表示，中方在烏克蘭問題上的立場清晰明確，一以貫之。3年來，中方一直在為和平奔走，為促談努力。中方派特使積極開展穿梭外交，跟俄羅斯、烏克蘭、美國、歐洲等有關各方保持接觸，呼籲堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，並同巴西等全球南方國家發起成立和平之友小組，匯聚全球南方國家集體智慧，形成支持和推動和平的重要力量。

傅聰指，當前，談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟。中方希望歐洲為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，實現歐洲大陸的長治久安。在這一關鍵時間節點，中方期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯大為凝聚會員國和平共識發揮推動作用。中方將繼續為危機政治解決作出不懈努力。