深圳廠限制如廁次數　遲到罰200元

廣東省深圳市一家電子工廠前員工反映，公司限制員工每4小時只能去兩次廁所，且每次不超過7分鐘。公司又要求員工每日工作12小時，遲到一次罰款200元人民幣（約217港元）。公司相關負責人否認上述情況，強調如個別部門設下上述不合理規定，將立即糾正。

曾任職愛仕達電子（深圳）有限公司、剛剛離職的小劉（化名）表示，今年初入職後發現工廠管理不人性化。車間管理嚴格規定員工如廁時必須攜帶「離崗證」，待該名員工返回，下一名員工拿到證才可以去。小劉又稱，工廠開工期間沒有午休等休息時間，第一次上班遲到罰款50元，第二次及之後就每次罰200元（約217港元）。據小劉提供的錄音更顯示，管理人員聲稱「吵架的（罰款）200塊錢一次」。因無法適應公司的高壓管理，小劉上班一周後辭職，但公司以「沒幹滿工期」為由，扣除小劉300元（約325港元）工資。小劉離職時僅收到工資300元（約217港元）。

公司相關負責人早前接受電視台訪問時表示，如果員工上班遲到超過10分鐘，每次扣款5元（約5.4港元），公司沒有授權任何人擅自提高罰款。負責人又表示，公司實施8小時工作制，超時會按每一分鐘給加班費。關於洗手間使用問題，公司沒有設定過任何時間限制。小劉表示，辭職後曾向深圳市12345政務熱線投訴，經當地勞動部門協調，他已拿到應得的全部工資共1,079元（約1,172港元）。