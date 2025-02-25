城巴首個氫能運輸研討會　聚焦液氫應用前景

政府目標在2050年前實現車輛零排放，發展新能源交通工具是大勢所趨。適逢全港首輛雙層氫能巴士投入載客服務一周年，城巴上周三(19日)首度舉辦氫能研討會，匯聚政府高官、國家能源集團代表，以及來自本地、內地及國際氫能產業鏈的逾200位行業翹楚，探討氫能源在運輸領域的發展與應用，推動達致長遠應用液態氫能的願景。有與會者指，液氫運輸並不遙遠，國內外已有試驗計劃，料最快2到3年會有商業化的解決方案。

研討會由城巴主要股東漢思集團發起，主題為「氫燃料在運輸的發展及應用 – 由氫氣至液氫的演化路程」。全日設有多場專題討論及分享，深入探討氣候變化、氫能巴士的營運經驗，以及國內外液氫的頂尖技術、優勢及未來前景。漢思集團行政總裁楊冬表示，作為零排放轉型的先驅，城巴引進全港首輛雙層電能巴士和全球首輛雙層三軸氫能巴士，並建造香港首個加氫站。城巴承諾2045年全面啟用零排放巴士，較政府2050年碳中及目標提早5年。香港地形複雜且氣候炎熱，氫能比電能更適合香港雙層巴士的載重及行駛里程。

楊冬表示，是次研討會邀請氫能產業專家和政府管理部門參與，希望在三個方面取得成效：首先，了解全球氫能科技新成果，探討適合香港的技術應用；其次，尋找合作夥伴，漢思集團和城巴希望在氫能巴士及配套設施方面建立合作；最後，促進各方共識，明確未來香港氫能發展的方向。他認為，香港發展氫能毋須完全照抄別人的經驗，相信在博採各家之長的基礎上，融合自主創新的研發成果，「對香港來說，不是發展氫能與否的問題，是肯定要發展的。我們認為，發展液氫的道路能讓我們走到最遠，因此希望透過研討會抓準路線讓大家共同努力，甚至成為世界第一。我們一定能讓香港的氫能交通發展後來居上，走出一條具有香港特色的新路。」

城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰指出，氫能的生產相對成熟，惟長途運輸仍是樽頸。相比氫氣，液氫的密度更高，運輸效率顯著提升。他續指，現時無論在內地或海外都有試行液氫運輸，認為實現液氫運輸並不遙遠，預料在未來2到3年內會出現商業化的解決方案，未來3到5年內可逐步推廣液氫應用。

被問到香港可在內地以至全球氫能發展上扮演什麼角色，萬宇峰表示，香港擁有完備且與國際接軌的法規體系，加上良好的創科環境，香港應作為「超級聯絡人」，連接海內外優秀的技術、經驗及資源，再結合香港成熟的商業化體系，發展出適合香港的氫能技術模式。他強調，氫能商業化需考慮全面的現實因素，雖然花費時間更長，惟一旦落實，相關模式能夠複製、持續，對於大灣區、整個內地甚至亞洲其他國家都有借鑒作用，「香港應該要去領先，不是一個追隨者。」

城巴董事總經理李卓豪表示，城巴首輛雙層氫能巴士去年起投入服務，由最初行走旺角、啟德地區，到過海路線，在真實的營運條件下測試氫能巴士的性能。測試結果亦令人鼓舞，氫能巴士的表現與傳統柴油巴士相當，能滿足日常營運需求，行駛過程卻只會排放純水，達致路邊零排放的願景。配套方面，城巴已在西九龍車廠設置一個加氫站，目前正部署興建第二座規模更大型加氫站。他提到，期望透過是次研討會了解全球各地最頂尖的液氫技術，從而部署下一階段的零排放轉型策略。

在推動新能源發展上，李卓豪認為，無論是公共運輸公司、貨運公司或私人用戶，均需要政府的補貼及稅務優惠等激勵措施，政府的資金支持有持續存在的必要。同時，加氫站等基礎設施的建設同樣至關重要，未來應結合公私合作模式，以確保氫能在香港的可持續發展。他又指，每部巴士的使用壽命為18年，公司需考慮整體營運成本，包括燃料費用及維護成本等，加上技術的發展日新月異，因此公司在技術的選擇上保持開放態度，探索各種可能性。