港府推膠樽紙包飲品盒生產者責任制　當局稱市場主導減操作成本

膠樽及紙包飲品盒的回收率偏低，環境及生態局擬以「市場主導形式」引入生產者責任制計劃。環境及生態局局長謝展寰今日(25日)在電台節目表示，當局在2021年起已試驗，要求生產公司設立回收點及提供0.1元回贈，計劃相當成功，受市民歡迎，至今收到1.5億個膠樽。計劃若由政府推行會比較繁複，故決定由市場主導，相信可以減低整體操作成本。

謝續稱，計劃會分4個階段推行，預計需時6至8年達標，若進度好，可以加快，否則要要給予較多時間。香港每日棄置約700萬個膠樽，最初目標不會定得太高，以便順利推行，首階段目標是回收3成膠樽及1成紙包飲品盒，而最終目標與世界的平均數看齊，亦即膠樽回收率為75%、紙包飲品盒回收率為50%。

謝又稱，當局對營辦商有一定要求，對其回收能力有一定信心才會容許他們登記，若回收表現不好，最終的責任是入口商或生產商，包括要督促營辦商做好回收工作。未能達標的罰則現時仍未釐定細則，但傾向罰款要高於回收成本，並與回收目標差額掛鈎，這樣才有動力做好，具體會再與業界商討。