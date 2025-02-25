8歲以下乘私家車須附束縛設備　工程師：幫忙接載幼童亦要使用

涉及兒童的交通意外時有發生。8歲以下兒童由11月1日起乘坐私家車時，須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅，執法部門可向違反規定的司機發出230元的定額罰款通知書，如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

運輸署總工程師胡建國今早(25日)在電台節目表示，規定身高設定於1.35米是參考國際做法，亦是一般香港兒童8歲的身高，達到這高度的兒童坐車時雙腳可以自然平放地面，安全帶亦不會「𠝹頸」。市面除兒童安全座椅，亦有安全帶的調節器、穿戴式兒童安全背心、摺疊式增高式座椅等，可供家長選擇，惟他提醒設備要符合中國、美國、歐盟、澳洲等相關安全標準。

胡建國重申，即使駕駛人士只是幫忙接載親友的小朋友，亦要使用兒童束縛設備，緊急情況下，若兒童感不適時要去求診，可作為未有使用設備的合理辯解。法例確保兒童有使用相關設備的責任在於司機，違例者定額罰款為230元，如案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2000元。

對於相關規定未有涵蓋的士、小巴等公共交通工具，胡建國解釋，兒童交通意外中受傷個案約半數涉及私家車，不同年齡的兒童需要不同的束縛設備，若要求公共交通工具配備不同束縛設備，營運上有困難，當局會進一步探討可行性。