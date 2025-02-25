被揭曾與前妻擁物業遭房署着令遷出公屋單位　退休警申司法覆核

在警隊任職33年的「老差骨」，退休後申請入住葵涌石籬二邨公屋單位獲批。至去年房署抽查，發覺他在1989年曾跟前妻在黃大仙買樓，他擁有一半業權，遂着令他遷出。這名前警員不服決定，向房署上訴委員會上訴，卻遭駁回。他不服判決，上周五（21日）向高院申請司法覆核許可。他在申請書指，離婚後已把黃大仙單位轉讓予前妻。雖然轉讓物業程序未完成，但自己已沒有物業的實益權益，認為房署決定不合理，要求法庭撤銷決定。

申請人是林江石，居於葵涌石籬二邨石禧樓一單位。建議答辯人是根據《房屋條例》(第283章)第7A條成立的上訴委員會 (房屋)。申請書指，申請人現年66歲，1980年加入警隊，2014年3月退休。退休前，他居住在警察宿舍；退休後，他搬離宿舍，申請4人公共房屋。2017年6月，他獲分配石籬二邨單位，他同意，並簽署「入住公共房屋聲明」。至2023年10月，他再簽署「居住情況及擁有香港住宅物業詳情申報表」。

據申請書指，2024年5月，房屋署抽查之下，指稱申請人在1989年曾跟另一人以聯權擁有的方式，購買九龍竹園翠鳳街翠鳳樓一單位，申請人擁有一半業權。同月，申請人在警誡會面表示，上述單位是申請人跟當時的妻子所買。1996年，兩人離婚，據法庭判決，單位完全轉讓予前妻。申請人曾多次要求前妻完成轉讓物業程序，惟前妻持續無視。同年7月，房署向申請人發出遷出通知書。申請人就決定提上訴，遭上訴委員會駁回，指他沒披露翠鳳樓單位業權。

申請書續指，雖然轉讓程序沒有執行，惟自1996年跟前妻離婚後，申請人便再沒擁有物業的實益權益。申請方提出多項司法覆核理據，指上訴委員會的決定不合法，誤解或誤用房署政策；沒行使酌情決定權，沒有合理理由剝奪申請人租住公共房屋的權利，屬不合理及或違憲；上訴委員會沒有給予充分理由，拒絕接納申請人的上訴理由，程序上有不當。申請人要求法庭撤銷上訴委員會的決定，交回上訴委員會重新審視。

案件編號：HCAL479/2025