內地研發新型彈射座椅　填補航空醫學技術空白

為提高飛行員作戰能力，保障飛行員頸部健康，中航工業近日聯合多家醫院和大學的研究中心，首次開展了「向上彈射人體防護裝置生物動力學試驗」，並取得圓滿成功。

目前廣泛應用於作戰訓練的綜合顯示頭盔，比普通保護頭盔重量增加一半以上，增加了飛行員的職業風險，原因是飛行員在戰機連續翻滾和加速時，需要不停地轉換頭部姿態，易造成飛行員頸部損傷，尤其是在緊急情況下的高速彈射。據統計，在超過每小時1,100公里的彈射案例中，飛行員頸椎損傷率高達37%。這次試驗時，模擬飛行員彈射時頭部佩戴綜合顯示頭盔時產生的甩打效應，透過多種測試手段，實現毫秒級衝擊動態數據的精準捕捉。

本次試驗完成了12人次共120多發次真人彈射模擬，以及10多發次假人彈射模擬，獲取了不同加速度彈射工況下人體頸部肌電信號和力學特徵參數等數據，成功建立了向上彈射工況下人體頸椎生物力學特徵數據庫，解決了單一試驗手段中數據獲取不全等問題，這一突破填補了航空醫學防護領域技術的空白，也為新型彈射座椅研發提供了關鍵性的人體防護工效學支撐。