將軍澳住宅單位變可卡因倉庫　檢逾4億元貨拘2男

執法部門於將軍澳區展開反毒品行動，搗破儲存可卡因倉庫，共檢獲520公斤可卡因，市值約4.3億港元。警員本周日(23日)在一私人住宅大廈截查兩名剛步出單位的男子，警員在其中一人身上的斜孭袋檢獲一包約重2公斤的可卡因，其後二人被押返上址租用的單位調查，再檢獲259包、每包約重2公斤的共重518公斤的可卡因。兩名分別姓黃(22歲)及姓張(23歲)男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，稍後會被被控相關罪行，案件於明日(26日)於觀塘裁判法院提堂。

初步調查相信，該批毒品由南美以海路貨運形式偷運至本港，販毒集團先後租用葵涌工廈單位，先透過正當物流公司，將由海外抵達本港的毒品運送至工廈單位，進行拆貨工序。有人在該單位檢視逾1500箱橙汁冰，並將收藏在內的可卡因取出再重新包裝，再利用運輸公司將毒品轉送至將軍澳私隱度高的住宅單位，以作毒品儲存及分銷中心。

販毒集團不惜工本，將毒品分散混入正常貨品當中，再透過不同的物流公司、運輸公司，不停轉換位置，目的為掩人耳目，增加執法部門的追查難度。

據悉，將軍澳單位被用作販毒約半個月，兩名被捕男子報稱無業，沒有黑幫背景。調查相信二人為搵快錢，被販毒集團招攬販毒，分別擔當「倉主」及「派送」等高風險工作。當二人被捕後，被販毒集團棄而遠之，不會發放任何報酬。