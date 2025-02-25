僅花1分鐘生成熱門文章　內地文科生憂AI搶飯碗

人工智能（AI）模型DeepSeek近來橫空出世，引起民眾對相關產業的關注。內地有文科生擔心技能將被AI取代，指出AI只花一分鐘就能生成熱門文章，除了就業形勢本身已不好，現在還要面對AI競爭，覺得文字寫作的天賦一文不值，更有人感受到工作被搶的緊迫感。

台媒訪問在上海某大學文科畢業的李小姐，她曾兼職做過一間線上藝術書店的編輯助理，負責在網上整理書本介紹，藉此推銷書籍，每日發兩篇文章，薪金為60元人民幣（約64港元），每篇文章要花至少一小時完成。她後來決定辭職深造，前老闆本月中旬開始使用DeepSeek的AI產品寫書籍介紹，沒想到寫出逾10萬閱讀量的文章，只花一分鐘，人工排版、配圖再花20分鐘。但李小姐認為，自己跟AI的區別在於她了解書店用戶，會為心目中的讀者調整內容，AI則仍需時間「相處」了解客戶。

南京大學文學院教授苗懷明認為，AI的寫作能力是一個普通本科生的水平，對專業研究者來說遠未達威脅程度，AI對文科的衝擊沒那麼嚴重，但相關憂慮亦有道理，如文科領域缺少個性和深度等創造性的含量，真的會被AI替代。