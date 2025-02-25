私院獲資助3千萬提供心臟導管手術　7年間逾百經濟困難病人受惠

心臟病死亡率甚高，治療上亦有一定難度。不過隨着醫療科技進步，部分涉及心臟病的嚴重病變可考慮採用「微創導管介入手術」治療，為不適合接受開胸手術或長期接受藥物治療人士帶來新治療方案。一間本地私家醫院就於多年前成立「心臟科中心」及「心導管及介入治療中心」，並引入新設備及技術等，並獲一所基金會捐出3,000萬港元，推出「心臟導管介入資助計劃」，資助有需要人士接受治療，至今受惠人數已達逾百人。

隨着醫療技術發展，現時部分嚴重病變，例如主動心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全、非瓣膜性心房纖顫導致中風機率上升等情況，都可以考慮採用「微創導管介入手術」治療，為不適合開胸手術或長期接受藥物治療人士帶來新治療方案，包括經導管主動脈心瓣置換術、二尖瓣或三尖瓣夾合修補術及左心耳封堵術。

「計劃」專為有需要及符合條件的患者提供手術資助，主要服務4類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫。計劃下，患者的手術及相關費用會由基金會資助，而院方及參與計劃的醫生亦會減收部分住院費及醫生費。

參與有關計劃的養和心臟科中心主任暨心導管及介入治療中心主任郭安慶醫生表示，計劃推出至今受惠人數超過一百人，中心團隊為此感到十分鼓舞。團隊會繼續提升服務水平，為心臟病患者帶來更多治療的新希望。

計劃現接受申請，有經濟需要的病人可經心臟科專科醫生轉介，中心團隊將根據患者的病情、經濟狀況及預期術後對其生活質素的改善等因素進行審批。