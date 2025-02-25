香港迪士尼去年錄8.38億利潤創新高　總入場人次錄770萬破紀錄

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）今日(25日)公布2024財政年度業績及度假區最新發展，去年錄創紀錄淨利潤8.38億港元，按年改善12億港元。EBITDA (稅息折舊及攤銷前利潤）和收入亦創紀錄，EBITDA 增長14億港元至23億港元，收入按年增長 54%至88億港元，而訪客人均消費增長28%，總入場人次也錄770萬，同樣破最高紀錄。樂園今年踏入20周年，將在6月開展相關活動。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，樂園創開幕以來最佳業務表現，總入場人次錄得歷史新高的770 萬，主要受惠於內地和其他市場訪客增長，首5位其他市場訪客分別來自菲律賓、台灣、泰國、日本及新加坡。

年內酒店使用率88%，整體入住率上升26個百分點至73%。業務表現為現金流帶來改善，度假區的現金及現金等價物增長28%，讓樂園能夠加快償還貸款，並投資於創造新的訪客體驗。樂園未有動用由華特迪士尼其一附屬公司提供的周轉信貸，並已於 2024 財政年度第一季全數償還餘額。另外，樂園亦開始償還由香港政府和華特迪士尼提供的貸款。截至2025 財政年度第一季，樂園已償還超過6 成的貸款。

今年樂園踏入20周年，莫偉庭指，慶祝活動將於今年年6月展開，包括新增一項 Pixar 主題的娛樂體驗，均由香港迪士尼全額自資。

受惠於樂園收入增長，樂園約9000名員工獲加薪3.6至5%，由今年起1月1日生效。莫偉庭指，今年會繼續與不同團體合作，對於有議員提議讓港人免費入場，他指樂園去年捐出10萬張門票給有需要團體，帶給社區很多快樂，如為全港主要醫院的病童送出6000份禮物，讓他們真正歡笑。

莫指，20周年活動也是香港旅發局重點盛事，正與旅發局合作推廣相關活動，包括全新的城堡演出及特別版「迪士尼星夢光影之旅」等，希望每個身處香港的人都能感受此氛圍。