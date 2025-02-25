教評會指减財赤學界有責　倡煞停或減少2500元津貼等資助

政府將於明日(26日)發表新一份財政預算案，教育評議會今日(25日)表示，認為本年度政府有千億財赤，在此情況下，減財赤，學界亦有責，在確保教育整體發展質素的同時，部分對學校的全面資助，應可煞停或減少，例如每位中、小學生每年獲2500元之額外津貼，屬人人有份的，福利式的派錢，支出十分龐大，亦不符合精準扶貧的原則，教評會建議可取消相關資助，至於在經濟上有需要資助的學生及家庭，已有綜援及書簿津貼等各項資助相信已能幫助有需要的貧困家庭。

教評會又提及當局近年有多項資助，助學生到內地交流，例如小學「同根同心計劃」資助大部分費用，讓全校學生，分批報名參加，教評會指贊同學生需往內地交流學習，但建議減少「同根同心」撥款及資助，節省大量撥款，反而應酌量增加姊妹學校的交流撥款，促進兩地學校的深度交流，而不是旅遊式的內地參觀。

另外，中學公民與社會發展科差不多全資助高一至高三往內地交流，牽涉撥款龐大，教評會亦認為要大幅調整，以家庭能付者為原則，對貧困家庭之學生方予資助。教評會亦建議鼓勵學生深度往香港各博物館及展覽廳研學，讓學校可多一選擇方案，教評會指既可節省大量公帑，亦能促進本港經濟。

專上教育方面，教評會則指香港擁有優良教育，幾所大學排名更入全球百大之列，師資優良，且具充裕的儲備，認為在港府財赤之時，可短期性、在不影響教育質素下，酌量減少大學資助撥款。