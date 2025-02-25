內地演員拍片宣傳假政策　16人幕後團隊落網

內地演員王某以每條片收取100元人民幣（約108港元）的代價，替境外騙徒拍片對內地市民實施詐騙。近日，北京警方將王某抓獲，並打掉背後負責技術開發和推廣宣傳的犯罪團夥。

北京市公安局刑偵總隊去年11月發現，在短片平台上有人發布一場假的新聞發布會，不少人通過親身經歷在解讀政策。片中人講自己購了多少錢，又拿着大量現金擺拍，甚至展示自己的帳戶餘額，吸引更多人加入其中。警方很快在豐台區一處公寓，找到片中男子王某。他表示從去年開始做群演員，其租住的公寓內放着練功卷，是拍攝虛假影片的道具。他交代，從網上看到有中介在找群演拍片，起初以為是反詐題材，拿到劇本才知自己在發布假政策。

警方進一步發現有境外涉詐幕後主謀，在內地分別設立技術開發和推廣宣傳團夥。警力於是分赴湖南、四川、廣東、江西、江蘇5地開展抓捕行動，將李某、田某等人全部抓獲。經過審查，李某等人通過社交軟件接收境外人員指令，組織美工、程式員、演員製作應用程式、拍攝涉詐影片。李某等16名疑犯因涉嫌詐騙被刑事拘留，警方又搗破境內推廣宣傳、技術開發2個民資詐騙窩點，案件正在進一步工作中。