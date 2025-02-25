近40%港大生逾期未填防騙網上問卷　有人被拒踏足圖書館

大學生遇詐騙案急增。香港大學上月中旬向全校學生發出電郵，指近期陸續有港大學生成為詐騙案受害人，要求學生填寫防詐騙網上測驗的選擇題問卷，否則無法進入圖書館和學習空間。今日(25日)香港大學學生會學苑即時新聞在社交平台上指出，逾60%學生已完成測驗，未如期完成測驗的學生則被拒進出智華館及圖書館一日。

港大學生發展及資源中心在上月16日向全校學生發電郵，指全校本科生及研究生均須於2月17日前完成共有35條選擇題的防詐騙網上測驗，並最少答對其中30題，方可持續通行智華館及圖書館；又指學生若未通過測驗，則每次登入Moodle(線上學習系統時)都會有彈出訊息提示。

後來校方把截止日期延至昨日(24日)，且再發電郵提醒學生需完成測驗，否則將由今早8時至明早8時被禁止進出智華館及圖書館。學苑指暫禁措施今早生效，有同學被拒於閘機外。

學苑續指，截至昨早，60.7%的學生已完成測驗，並引述校方的電郵，指暫禁措施旨在確保各人為防止詐騙負集體責任。至於被禁止進入智華館和圖書館的學生，會否同時被禁止使用圖書館網上資源，學苑指校方未有回覆。