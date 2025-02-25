認無要求將有「制裁」字眼文章下架　黎智英稱屬作者個人意見

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(26日)踏入第138日。黎智英繼續接受盤問。證供顯示，國安法後，《蘋果日報》仍刊登由他人撰寫、包含「制裁」字眼的專欄文章，有作家更稱「美國肯定會報復直至取消香港自治待遇」。黎智英承認不曾要求下屬把文章下架，因為文章是作者個人意見，但強調他曾着下屬小心別犯法。

黎智英今日接受控方盤問時指，國安法生效後，他不時叫同事及朋友格外小心，避免觸犯法例。黎記得，自己曾在員工聚會中發言，出席者相信包括《蘋果》總編輯羅偉光、從犯證人之一的副社長陳沛敏。黎當時叫他們謹慎小心，謂我們要繼續走下去，直到不能。

控方展示兩篇由作家一劍飄塵撰寫的文章。其中包括刊於2020年7月《蘋果》、題為〈槍桿下何來安居樂業？〉，內容指國安法操作方式完全違背一國兩制，中共強硬干涉香港內政，已經引起美國反彈。作者在文中寫到，「為幫助香港人民，美國早前出台了《香港人權與民主法案》」，又指「美國肯定會報復直至取消香港自治待遇。香港還能保留國際金融中心地位嗎？」

黎庭上確認，曾讀過這文章，認為寫得好。但他強調，這不等於認同對方所有觀點。控方指，他知道一劍飄塵在文中透過文章散播煽恨，鼓吹對中港實施制裁及敵對行動。黎智英矢口否認，反問自己如何知道作者的想法。法官着黎只需直接回答同意與否，否則隨時要審到下年。法官又問，既然他說會分外謹慎，上文寫到「報復」等字眼，他會否感覺有違法的危險？黎稱沒有，因為文中沒有「制裁」字眼。

另一篇同樣由一劍飄塵撰寫、題為〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉的文章，刊於2020年7月18日。文中寫到「在我看來，『香港自治法』就是專門對付林鄭之類香港官員的」、「一旦被制裁，就只能扛著現鈔過日子了」、「香港作為國際三大著名金融中心，在遭受中共及其走狗林鄭月娥之流邪惡摧殘的今天，如果被美國實施金融制裁，讓邪惡受到懲罰，算不算惡有惡報呢？」黎智英庭上指，上述是一劍飄塵的個人意見，他沒有多想，也沒叫下屬不要刊出或把文章下架。黎說，《蘋果》刊登很多文章，不等於他支持全部言論，或要為所有言論負責。

控方另展示由李怡所寫，刊於2020年10月的文章〈警惕左翼思潮〉。李怡寫「這意味着他(拜登)會一如既往不斷要求中國遵守各項國際規則，而不會如貿易戰那樣對不守規則者作任何懲罰，不會制裁侵犯人權、違反國際承諾的中港官員，不會對受迫害者伸出援手。」控方指，作者的意思，是希望拜登像特朗普一樣施以懲罰或制裁。黎智英不同意，指上文明明寫着「不會」，指控方倒轉來說。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022