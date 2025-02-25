傳籃球博彩擬合法化　議員料增15億元稅收　機構憂未成年人賭波

新一份《財政預算案》明日(26日)公布，今日(25日)有消息指，政府傾向研究開放籃球博彩等項目，但不會容許投注本地賽事，將會諮詢公眾。有議員認同籃球博彩合法化，並估算每年可增加最少15億港元稅收。不過，有賭博輔導中心卻擔心會令未成年學生扣連運動與賭博，並有興趣賭波。

政府巨額財赤下要開源節流，據指會考慮容許馬會開辦籃球博彩項目，此前則會研究開放更多足球賽事投注，亦會教育市民參與合法及有節制的博彩活動，遏制非法賭博。據悉，即使政府未來同意開放籃球博彩，但只供投注美國NBA等外國籃球賽。民政及青年事務局最快下月諮詢轄下博彩及獎券事務委員會，再公眾諮詢至少半年，再向行政會議提交建議，倘需修例，則須經立法會審議。

議員霍啟剛支持馬會增設籃球博彩，估計全港約有10萬至15萬人經常非法外圍賭籃球，當中約40%是30歲以下，即約4至6萬人，外圍莊家每年從香港賺取逾150億港元，估計籃球博彩合法後，可為政府庫房帶來每年達15億港元至20億港元收入。他又說內地及澳門早已提供籃球博彩，並有嚴格規管，而資金可用在推動體育專業和產業化、支援運動員退役後轉型。

不過，提供戒賭輔導的錫安社會服務處勗勵軒輔導中心服務總監嚴廷玲擔心，籃球博彩會為未成年學生埋下賭博種子，令運動與賭博扣連，不再視籃球為單純的運動，潛移默化下或減少他們對賭博的警覺。