首個DeepSeek全參數大模型推出　將不日正式開源供市民使用

由「InnoHK 創新香港研發平台」資助的香港生成式人工智能研發中心(HKGAI)，今日(25日)正式發布HKGAI V1大模型，屬業界首個基於DeepSeek 671B全參數微調、並持續訓練產生的大模型。中心基於香港本地獨有數據，實踐針對DeepSeek的本地化訓練，在保持671B DeepSeek V3及R1基礎能力的同時，顯著提高模型在複雜應用場景中的效率和適用性，能更滿足香港本地及海外市場的多樣化需求。大模型將在不久正式開源，屆時香港市民和開發者將能夠直接使用這一本地大模型產品。

中心表示，HKGAI V1的背後是香港最大的大模型本地知識庫，和體系香港的價值觀的對齊系統，全面支持兩文三語(粵語、英語、普通話)，展現了強大的語言和文化適應性，HKGAI V1的推出不僅有利於推動香港人工智能技術的發展，也可為全球多語言、多文化場景提供了新的解決方案。

香港科技大學首席副校長、香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可指，HKGAI V1大模型的推出，將進一步加強落地場景的應用能力，相信可以為香港的數字化轉型，構造海外華人的大模型生態和全球人工智能發展貢獻重要力量。