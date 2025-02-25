指千億財赤是政府施政失誤　議員：不應賴任何人

政府明日(26日)發表新一份財政預算案，社福界議員狄志遠及其所屬政黨批評財赤問題是政府「施政失誤」，指不應一刀切社福機構開支。他表示，政府數年來已增加90多個首長級編外職位，雖然多數只有他反對，但間中也能引發社會回響，形容是「不成功的積極作用」。

狄志遠批評財赤問題是政府「施政失誤」，因為外圍環境、賣地失利等外圍因素不是今天才發生，不應「賴任何人」。對於未來或削減社福機構開支，他指政府不應一刀切，以考慮合理資源運用，而非單純「公平」，有指政府有責任維持基層生活水平。

雖然政府強調公務員零增長，狄志遠強調過去一直反對政府增加編外職位，指過去數年已增加90多個首長級職位，指每次在財委會通過時主席都說「淨係狄志遠反對」。雖然未能阻止政府增加編外職位，但他認為間中也能引發社會回響，形容是「不成功的積極作用」。

其所屬政黨指社福界近年聚焦照顧者及殘疾人士議題，認為成功爭取更多資源，以及令政府在施政方針提及相關議題。他們指出業界會跟進相關議題，因為他們是社會重要一群，例如年內會舉行類似早前扶貧高峰會的殘疾人士高峰會。

一直自稱「非建制派」的狄志遠又笑言能否不要說是「自稱」。他指有聲音擔心現時只有「只有一把聲音沒用」，但認為「得一把聲音也要做」，又認為民間多了對政府有針對性的聲音。他說，早前活動有數百名市民及團體罵政府，議員亦期望政府「做多啲」，期望日積月累社會會有改變。

對於政制發展，他重申「雙普選」受《基本法》保障亦是市民訴求，也是政府唯一未完成的憲制責任，政府需要找出社會最大共識。對於未能兌現參選時百日內提出政改，他說不作解釋，但希望任期內對選民交代，不想不了了之。