日出康城鑿穿主力牆　屋宇署控涉案承建商　案件5月29日再訊

將軍澳日出康城首都一個單位，約兩年前有業主及設計師被指擅自拆除部分主力牆，屋宇署調查後，按照《建築物條例》向懷疑涉案承建商票控兩罪，另向疑涉事業主及設計師各自票控兩罪，6宗案件今日(25日)在觀塘法院提訊。裁判官把所有案件一併押後至5月29日再提訊。

其中兩宗案件的被告為遠域企劃有限公司。其中一罪是「明知未經批准及同意進行建築工程」，傳票指稱被告在2022年10月31日至2023年5月27日期間，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，在新界將軍澳康城路1號日出康城首都6座30字樓RB室展開或進行建築工程，即拆除部分結構牆。

另一控罪是「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」，控罪指被告在2022年10月31日至2023年5月27日期間，身為與新界將軍澳康城路1號日出康城首都6座30字樓RB室拆除部分結構牆建築工程直接有關的承建商，進行該工程，或授權或准許進行該工程，而工程進行方式相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險。

另外兩名分別姓辜及姓黎的男子，同各自被票控「明知未經批准及同意進行建築工程」及「進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毁的危險」兩罪。裁判官聽罷各方陳詞後，將6宗案件一併押後至5月29日再提訊。

案件編號：KTS11159-64/2024