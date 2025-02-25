屯門滿田邨延遲一季入伙　房署：承建商曾涉工業意外及欠薪

原定2024年竣工入伙的屯門滿田邨，由於工程出現延誤故調整至今年第一季入伙。房屋署今日(25日)解釋指，此項目總承建商精進建築有限公司於2022年9月涉及的一宗致命工業意外，以致滿田邨工程項目曾需全面停止地盤天秤的運作進行檢測；再加上惡劣天氣及受疫情影響，曾在2022年令物料及勞工供應受阻，影響施工進度，令項目的完工期需調整至2024/25年度。

房屋署近日回應屯門區議會時表示，至2024年第4季起，總承建商曾出現工人被拖欠薪金的事件，導致地盤施工人數不足，工程出現延誤。面對此情況，房屋署持續督促總承建商採取積極措施解決。

房屋署又稱，目前滿田邨暫未有預派的安排，而入伙紙將於滿田邨落成後3個月內發出，並隨即替獲編配的租戶辦理入伙手續。滿田邨將會提供約1,000個公屋單位，以及4層社區健康中心和1層的長者宿位，屆時將於滿田邨落成後分別交由醫院管理局和社會福利署管理。

醫管局則回應指，將繼續與署方保持溝通，並視乎屯門第29區西公營房屋發展計劃工程進度，按既定程序驗收設施，以期社區健康中心循序漸進分階段投入服務。