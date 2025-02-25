中華白海豚數量17年跌剩37條　研究指機場三跑港珠澳橋影響棲息地

香港中華白海豚數量由2003年的158條急劇下降至2020年僅37條，香港中文大學今日(25日)公布研究，結果顯示北大嶼山一帶的海豚受填海、高速船及水質污染的影響最為嚴重，該海域經歷了巨大變化，包括興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海等，導致其棲息地嚴重減少。研究結果已於國際期刊《Marine Pollution Bulletin》發表。

中大透過該研究評估大嶼山海域的中華白海豚活動情況，利用1996年至2020年的數據構建了一個創新的綜合統計模型，針對大嶼山附近6個水域，包括后海灣、大嶼山西北、大嶼山東北等，亦分析包括鹽度及海表溫度等13種可能影響海豚數量的自然及人為因素。

團隊指出，研究顯示水溫上升幾乎肯定對海豚數量產生不利影響，加上過去幾十年，珠江的氮負荷增加，過量的化肥和污水從珠江流入相關海域，並可能導致藻類爆發、氧氣耗盡和海洋生態系統遭受破壞，或對海豚食物鏈造成災難性影響。

另外，在大嶼山北部和東北海域，高速渡輪帶來聲學干擾和碰撞風險，對海豚造成負面影響。團隊認為，儘管設立了北大嶼山海岸公園，但由於棲息地持續退化，現有保護措施顯得不足。此外，最近公布的機場城市新規劃大力推動遊艇經濟產業，將進一步加劇對海豚棲息地的干擾。