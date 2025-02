LIV Golf香港站3.7開賽　韓裔DJ金敏姬任嘉賓

「香港盛匯超級三月」重頭體育盛事、雲集國際頂尖高爾夫球手的「LIV Golf 香港站」將於下月7日至9日一連3天在粉嶺球場舉行,廣大球迷除可觀賞世界頂尖高爾夫球星同場競技,更可在第二輪比賽結束後,欣賞知名韓裔DJ兼音樂製作人金敏姬(Peggy Gou)所帶來引人入勝的現場音樂表演。

在電子音樂界炙手可熱、創作多首令人一聽難忘音樂的金敏姬,憑藉電力十足的表演和打破傳統的音樂風格而聞名全球,其《Gou Talk》、《Starry Night》、《I Go》以及《 (It Goes Like) Nanana》等國際熱門單曲不但提升了她的國際知名度,也讓她的巡演行程變得密集,並曾於Glastonbury、Dekmantel、De School和Printworks等知名音樂節獻藝,是世界各地知名俱樂部和音樂節的常客。下月8日約下午5時許、金敏姬將現身粉嶺球場的賽事觀眾村—「粉嶺同樂谷」,屆時將呈現另類派對盛會。

至於「LIV Golf香港站」,則有54位世界頂尖高爾夫球手在粉嶺球場一較高下,其中包括香港站個人賽衞冕冠軍Fireballs GC的安沙(Abraham Ancer),以及由隊長德尚博(Bryson DeChambeau)領軍的團隊賽衞冕冠軍Crushers GC。金敏姬的精彩表演將會為賽事畫上完美句號。