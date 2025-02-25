與其猛呻冇錢用　不如公僕減人工

新一份《財政預算案》即將公布，公務員減薪節流，與市民共度時艱，無疑是現時社會的最大共識。經濟專家向《東呼即應》表示，就節流方面提出公僕減薪四大方案，又建議鼓勵政府部門或半公營機構內部員工提出節流建議，如真的可行也可按所節省金額的比例給予獎勵。另一方面，《東呼》亦落區了解市民怨氣，發現他們普遍認同公務員大幅減薪，是政府節流紓緩財赤的最有效方法。

中大經濟系兼職講師葉秀亮表示，目前社會對減財赤的呼聲很大，政府確實需要減少開支，但現有措施的效用不大，減幅有限，且無法幫助提振經濟。他認為，最快的節流方法是減少公務員的薪酬開支，尤其是半公營機構和接受撥款的資助機構，削減這些領域將節省大量公帑。葉秀亮還提出了四大項建議，讓政府在公務員利益和節流之間取得平衡。

關於減薪提議葉秀亮舉例指，政府可以給公務員四種選擇：第一，凍薪並繼續每周工作5天；第二，每周工作4天，居家辦公一天，薪酬打九折；第三，每周工作4天，休息3天，薪酬打八折；第四，選擇6個月至24個月的無薪假期，用於進修或旅行。這些選擇可以在一至兩年後重新調整。

此外，葉秀亮還建議允許政府部門或半公營機構內部員工提出節流建議，對於能有效減少浪費的員工，給予節省金額的0.1%作為獎金，例如每節省1,000萬港元開支，可獲得10,000港元獎金。他強調，這種激勵機制可以有效減少浪費，並建議每5年至10年進行一次全面的清理機制，以解決長期積累的浪費問題。

市民對公僕減薪普遍表示認同，但對減薪幅度和具體措施有不同看法。市民嚴先生認為，公務員薪金的確相對偏高，減薪5%左右是合理的，但也強調不要減太多。潘先生則建議，政府或可倣效美國那般成立專門部門，以檢查是否存在冗員問題。楊小姐表示，公務員減薪無所謂，但可以針對他們的加班部分進行調整。趙先生則指出，香港公務員人數愈來愈多，政府預算有限，減薪是比較合理的選擇。