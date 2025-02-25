交通違例罰款料上調　傳「牛肉乾」加至最少400元

新一份財政預算案大力開源節流，據悉，自1994年便沒有上調過的俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，將由現時320港元加到最高480港元；各種交通罰款、如衝紅燈、雙黃線上落客、超速等危險駕駛行為的罰款，更會由現時罰320港元至1,000港元，消息人士形容：「交通罰則已經幾十年冇加，危險行為應該嚴厲杜絕」。除了上調牛肉乾費用外，政府亦指要在不影響香港競爭力下適度開源，「有能力者」勢成開刀對象。

消息人士向東網透露，預算案會分別針對「生車」及「不動車」落墨，生車指行駛中的車輛，「不動車」則指違例停泊等車輛。就違例泊車的「牛肉乾」罰款，本港已約30年沒有調整，今次預算案將一併上調，違例泊車定額罰款由罰320港元，加至約400港元至480港元；超速方面，車輛超速愈多罰得愈高，罰款由現時320港元至1,000港元，增加至各級罰款均上調數成；至於雙黃線上落客等其他違反交通條例的罪行，亦會加強阻嚇力。

資料顯示，去年1月至11月期間，當局共發出超過233萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達7.45億港元。至於「牛肉乾」調整建議，政府早在1994年已提出，至2018年再建議調高，後又因為停泊位不足、運輸界反對而擱置；只提高限制區上落客等罰則，加幅亦較原先建議減半。