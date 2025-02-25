陸豐核電1號機組開工　實現雙三代機組建設

中國廣核集團有限公司廣東陸豐核電項目1號機組，周一（24日）上午11時36分完成核島第一罐混凝土澆築，標誌着該機組主體工程正式開工，也為該項目雙三代核電機組建設拉開序幕。

位於廣東省汕尾市的陸豐核電項目規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，已核准4台機組。其中，項目5、6號機組採用中國自主三代核電技術「華龍一號」，已分別於2022年9月8日和2023年8月26日開工建設；項目1、2號機組採用CAP1000三代非能動壓水堆核電技術，單台機組額定容量為125萬千瓦，設計運行壽命60年。

廣東陸豐核電項目1號機組工程建設將充分結合CAP1000堆型施工特點，引入模塊化施工、數碼化建造、自動化焊接、先進裝備應用、智慧工地等先進建造技術，進一步提升安全性和經濟性，全面推進工程建設向高端化、智能化、綠色化轉變。廣東陸豐核電項目6台機組全部建成後，年發電量約520億千瓦時，每年可等效替代標準煤1,577萬噸，減少二氧化碳排放約4,269萬噸，相當於植樹造林約11.7萬公頃。