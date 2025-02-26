騙徒AI生成美女　網戀呃200萬人民幣

上海警方近日破獲一宗以戀愛交友為名電訊網絡詐騙案，一個10人詐騙團夥涉嫌利用人工智能（AI）生成「小姐姐」展開漁翁撒網式行騙，涉案金額200多萬元（人民幣，下同，約214萬港元），正進一步偵辦案件。針對上述案件，警方已約談相關短片平台方，督促嚴格把關審核，加大識別及下架虛假生成及拼貼引流內容。

受害市民劉先生2024年8月報警稱，他兩個月前在網上結識「焦女士」，迅速發展成網絡戀人關係，被對方之後以支持開鋪及家屬生病等原因索要近20萬元（約21.4萬港元）。他指焦女士曾向其展示身份證、家屬病歷及入貨單等，不過彼此一直沒有見面，最終得悉自己受騙。

同年10月及12月，兩名被害人亦被同一劇本蒙騙。根據聊天紀錄、轉帳紀錄、資金流向等，警方最終查出一個以楊某為首交友詐騙團夥。2025年1月，上海閔行警方在廣東省、福建省及山東省等地採取行動，在疑犯租住房屋查獲60多部用於發布引流短片及聊天手機、250多張手機卡、一套話術劇本、近千名潛在被害人通訊錄。楊某等4名疑犯目前因涉嫌詐騙罪而被檢察機關批准逮捕，餘下6名疑犯則被閔行警方依法採取刑事強制措施。