油污清理船撞客船2死3傷　14人仍失蹤

湖南省懷化市周二（25日）發生重大水上交通事故，一艘油污清理船與一艘客船相撞，導致客船翻沉，船上19人落水。目前已搜救了5人上岸，其中2人遇難、3人送醫救治，無生命危險，仍在搜救其餘14名失蹤者。事發後現場水域已封航，救援人員正用聲納探測沉船位置，並通過高科技設備搜救失蹤者。國務院安委會辦公室對該宗事故調查處理實行掛牌督辦。

湖南應急管理廳通報，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域周二上午10時許發生油污清理船「懷綠水1號」與客船「湘沅陵客0301號」相撞事故，較大的油污清理船從後撞上較小的客船。清浪鄉打岩坡村村支書萬益超表示，落水者中12人是該村村民。涉事客船核載46人，實載19人，包括獲救的船長譚某某。他今年73歲，是打岩坡村村民，有駕駛客船50多年經驗。其餘獲救兩人分別2歲和50多歲，已被送往醫院。

50多歲獲救村民憶述，兩船相撞時他位於客船前艙附近，且艙門打開，逃出時把一名小孩拉出門外，二人均穿上救生衣。船長在船頭掌舵，距離發生相撞的船尾最遠，也成功逃生沒有受傷。消防員指出，涉事水域跨度達數百米，水深約80米，水流湍急，當地已請求重慶、廣州、浙江的救援隊伍協助。萬益超表示，打岩坡村四面環水，村民出行只能搭船。事發客船當時搭載村民從清浪鄉駛返打岩坡村，船程40分鐘左右，航行約20分鐘時出事。事發客船是船長私人所有，船齡僅4、5年，已核辦營運手續。