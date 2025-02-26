香港迪士尼錄逾8億利潤　學者指顯示服務好具創意不乏高消費旅客

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）昨日(25日)公布2024財政年度業績及度假區最新發展，去年錄創紀錄淨利潤8.38億港元，按年改善12億港元。而訪客人均消費增長28%，總入場人次也錄770萬，同樣破最高紀錄。職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮今日(26日)在電台節目表示，今次是香港迪士尼完全不受疫情影響的首個業績，顯示在入場方面除了維持到本地人外，亦吸引到旅客，願意高消費。

黃續稱，做好服務並具創意，香港不乏願意付錢的旅客，香港迪士尼樂園起了示範作用，為旅遊業打下強心針。他又稱，今次業績未反映去年12月起實施深圳赴港旅遊一簽多行措施，認為保持主題樂園新鮮度會具效益，認為利潤用於擴建新景點，所帶來的經濟效益，會大於向政府派發股息。

立法會議員林筱魯在同一個電台節目表示，香港迪士尼錄得高利潤，可見旅客結構正在優化中，不再只靠本地人，內地與東亞南客源上升，目前酒店入住率佔70%，雖然不算差，但未回復至高峰。主題樂園要維持競爭力最重要是不斷轉換更新，若能吸引旅客，進行擴建是值得考慮，否則會很長時間都未能收回成本。